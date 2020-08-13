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Общество

В Псковской области уровень инфляции ниже общероссийского

Фото: Дарья Хваткова.

Годовая инфляция в Псковской области в июне снизилась с 2,8%  до 2,6% по сравнению с прошлым месяцем. Это ниже инфляции по Северо-Западному федеральному округу (3,1%) и по России в целом (3,2%), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Эксперты объяснили, что замедление инфляции в регионе вызвано, прежде всего, расширением предложения некоторых продовольственных товаров, а также слабым потребительским спросом на отдельные товары и услуги в период действия ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса.

Годовая продовольственная инфляция в Псковской области в июне не изменилась и составила 2,2%. Рост производства скота, птицы и надоев молока в регионе, а также расширение предложения яиц, обусловленное увеличением отгрузки птицефабриками Ленинградской области, способствовали снижению в годовом выражении цен на мясопродукты и замедлению роста цен на молочную продукцию, сыр и яйца. В июне продолжилось замедление снижения цен на свежие огурцы, помидоры и белокочанную капусту. Вызвано это более поздним урожаем в этом году по сравнению с прошлым.

Непродовольственная инфляция в июне также не изменилась и составила 2,8%. Ограничительные меры обусловили снижение спроса на топливо, мебель и строительные материалы, что привело к замедлению роста цен на эти товары. С другой стороны, в результате снижения курса рубля, произошедшего в первом квартале, ускорился рост цен на автомобили.

Годовая инфляция в сфере услуг в июне снизилась до 3,2% после 3,9% в мае. Стали дешевле услуги организаций, наиболее пострадавших от карантинных ограничений, например санаториев, гостиниц. Замедлился рост цен на услуги связи, что обусловлено эффектом высокой базы прошлого года, когда из-за роста расходов мобильных операторов в связи с отменой федерального роуминга отмечалось ускорение роста цен на их услуги.

После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя, по мнению специалистов, смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным.

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