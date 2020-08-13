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Общество

Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции

Установка метеорологической станции обходится в сумму от 1 до 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова в эфире ПАИ-live 13 августа.

В Псковской области установлены 10 станций, которые содержатся за счёт бюджетных средств. Ещё четырёх, по словам руководителя, Псковскому ЦГМС не хватает. «Если есть желание у кого-то иметь свою станцию, то мы только за», – отметила Тала Нещадимова.

Человек, установивший у себя метеорологическую станцию, может легализовать ту информацию, которую он получает, зарегистрировавшись в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

 

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