Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции

18:19, 13 августа 2020, ПАИ

Установка метеорологической станции обходится в сумму от 1 до 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова в эфире ПАИ-live 13 августа.

В Псковской области установлены 10 станций, которые содержатся за счёт бюджетных средств. Ещё четырёх, по словам руководителя, Псковскому ЦГМС не хватает. «Если есть желание у кого-то иметь свою станцию, то мы только за», – отметила Тала Нещадимова.

Человек, установивший у себя метеорологическую станцию, может легализовать ту информацию, которую он получает, зарегистрировавшись в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.