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Общество

Псковское УФСИН оказало благотворительную помощь Российскому детскому фонду

Cотрудники УИИ УФСИН России по Псковской области оказали благотворительную помощь областному Российскому детскому фонду, передав школьные принадлежности для детей, оставшихся без попечения родителей, малоимущим и многодетным семьям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Силами сотрудников уголовно-исполнительной инспекции были собраны канцелярские товары: карандаши, ручки, тетради, цветная бумага, ластики, а также новые рюкзаки для учеников.

«В любое время важно не стоять в стороне, а пойти навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, и по-человечески оказать посильную помощь», – отметил заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский.

Волонтёры и работники Детского фонда были рады оказанной помощи и выразили слова благодарности в адрес сотрудников, отметили в УФСИН.

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