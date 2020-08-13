Псковское УФСИН оказало благотворительную помощь Российскому детскому фонду

18:35, 13 августа 2020, ПАИ

Cотрудники УИИ УФСИН России по Псковской области оказали благотворительную помощь областному Российскому детскому фонду, передав школьные принадлежности для детей, оставшихся без попечения родителей, малоимущим и многодетным семьям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Силами сотрудников уголовно-исполнительной инспекции были собраны канцелярские товары: карандаши, ручки, тетради, цветная бумага, ластики, а также новые рюкзаки для учеников.

«В любое время важно не стоять в стороне, а пойти навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, и по-человечески оказать посильную помощь», – отметил заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский.

Волонтёры и работники Детского фонда были рады оказанной помощи и выразили слова благодарности в адрес сотрудников, отметили в УФСИН.