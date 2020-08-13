Более 800 тысяч рублей долгов взыскали приставы с псковича

19:04, 13 августа 2020, ПАИ

В Пскове судебные приставы взыскали 808 тысяч рублей задолженности в пользу юридического лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Согласно решению суда, пскович должен был оплатить задолженность перед юридическим лицом в размере 945 тысяч рублей. Оплачивать данную денежную сумму должник не спешил. В течение нескольких лет были незначительные проплаты, которые поступали к судебным приставам с места работы должника.

Оплачивать сразу весь свой долг должник отказывался. Приставы вынесли запрет регистрационных действий на принадлежащую должнику долю в квартире, временно ограничили мужчине выезд из страны и арестовали банковские счета гражданина. Кроме того, на иное имущество должника неоднократно накладывался арест.

В итоге в отделение судебных приставов Пскова № 2 мужчина предоставил платёжный документ об оплате 808 тысяч рублей: столько составлял остаток задолженности по исполнительному производству.