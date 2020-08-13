Молебен у поклонного креста отслужили в деревне Борохново Палкинского района

22:45, 13 августа 2020, ПАИ

13 августа в день заговенья празднования православного праздника Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня настоятель храма Святителя Николая поселка Палкино отец Владимир отслужил молебен у поклонного креста в деревне Борохново Палкинского района. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Для православных христиан крест является символом спасения рода человеческого. Это его духовный щит от видимых и невидимых врагов, хранитель родной стороны, подчеркнули в газете.

Традиция ставить поклонные кресты пришла из глубокой древности. На Руси их сооружали на особых памятных и святых местах, перекрёстках дорог, вблизи поселений, у источников, на разных возвышениях в знак признательности с надеждой на помощь Божию. Вокруг собирались люди, служились молебны, напоминая о покаянии, нравственном очищении, необходимости жить по законам добра и любви к ближним.

Несколько месяцев назад такой крест был возведен в деревне Борохново силами супругов Марины и Андрея Метлиных, недавно обосновавшихся в деревне в качестве дачников.

Крест установлен на кургане – месте, широко известном не только местным жителям, но и гостям.