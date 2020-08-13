ФОТОФАКТ: В реке раки

23:58, 13 августа 2020, ПАИ

Псковичка поделилась с ПАИ фотографиями рака, найденного в реке Великой в Пскове в районе моста Александра Невского.

«Гуляли с внучками по берегу реки, и увидели в воде на небольшой глубине рака. Вроде бы и удивляться нечему, но факт странный. Река в этом месте не самая чистая. Как его сюда занесло?», - удивляется жительница Пскова.

Действительно, рак считается обитателем чистых пресноводных водоемов. Их называют животными-биоиндикаторами и даже используют для мониторинга состояния воды.

Так, например, сайт водоканала Санкт-Петербурга рассказал, что на предприятии есть необычные «сотрудники» – раки невские и австралийские. Системы биомониторинга, применяемые в водоканале, разработаны учеными Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН. Речные раки контролируют состояние воды в реке Нева, а также качество очищенной сточной воды перед сбросом в водный объект. Раки «работают» в в том качестве работают с декабря 2005 года. Животные-биоиндикаторы не подменяют собой методы приборного и лабораторного контроля, а дополняют их.