0
23:58
ФОТОФАКТ: В реке раки
22:37
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
19:46
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
18:19
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
18:05
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды
18:01
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
17:58
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
Еще новости
Общество

ФОТОФАКТ: В реке раки

  • Раки в реке Великой
    Фото: ПАИ.
  • Раки в реке Великой
    Фото: ПАИ.
  • Раки в реке Великой
    Фото: ПАИ.
  • Раки в реке Великой
    Фото: ПАИ.

Псковичка поделилась с ПАИ фотографиями рака, найденного в реке Великой в Пскове в районе моста Александра Невского. 

«Гуляли с внучками по берегу реки, и увидели в воде на небольшой глубине рака. Вроде бы и удивляться нечему, но факт странный. Река в этом месте не самая чистая. Как его сюда занесло?», - удивляется  жительница Пскова.

 Действительно, рак считается обитателем чистых пресноводных водоемов. Их называют животными-биоиндикаторами и даже используют для мониторинга состояния воды.

Так, например, сайт водоканала Санкт-Петербурга рассказал, что на предприятии есть необычные «сотрудники» – раки невские и австралийские. Системы биомониторинга, применяемые в водоканале, разработаны учеными Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН. Речные раки контролируют состояние воды в реке Нева, а также качество очищенной сточной воды перед сбросом в водный объект. Раки «работают» в в том качестве работают с декабря 2005 года. Животные-биоиндикаторы не подменяют собой методы приборного и лабораторного контроля, а дополняют их.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В реке раки
13 августа 2020
ФОТОФАКТ: В реке раки
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
13 августа 2020
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
13 августа 2020
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
13 августа 2020
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды
13 августа 2020
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды 2
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
13 августа 2020
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
13 августа 2020
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова
13 августа 2020
«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова

Идет загрузка...