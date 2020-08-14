Атипичные симптомы коронавируса назвали учёные
Учёные назвали атипичные симптомы коронавируса. Выявить их удалось после анализа течения болезни у пожилых людей, пишет РИА Новости.
Учёные из университета Восточной Англии вели наблюдения за пациентами домов престарелых в период с 7 апреля по 29 июня. Выяснилось, что из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38% были выявлены стандартные симптомы коронавируса. У 54 человек не было зафиксировано никаких признаков болезни, либо они начинали проявляться через две недели после заражения.
Многие из заражённых ощущали недомогание и состояние нездоровья.