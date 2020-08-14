Михаил Ведерников пообещал решить в сжатые сроки проблему с горячей водой в Псковском районе

10:07, 14 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе проблема с горячей водой будет решена в максимально сжатые сроки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram.

По его словам, ситуация в Псковском районе, где предприятие ЖКХ находится в стадии банкротства и перестало обеспечивать жителей горячей водой, стало принципиально важным пунктом обсуждения на встрече с руководством «Газпрома», которая прошла на днях.

«Проблема существенная, и разом её не решить. Тем не менее общим приоритетом установили возобновление работы котлов – а затем решение всех хозяйственных вопросов. Проблема в максимально сжатые сроки будет решена», - заключил Михаил Ведерников.