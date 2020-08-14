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Общество

Два дома загорелись из-за короткого замыкания в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В четверг, 13 августа, в Псковской области горели два жилых дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 8:10 пожар случился в деревне Черенка Великолукского района. В доме площадью 60 квадратных метров полностью сгорела кровля, веранда, в комнате огонь повредил стену. Сотрудники МЧС смогли спасти стоящие рядом жилой дом и три хозяйственные постройки.

В селе Славковичи Порховского района в 11:28 загорелся дом площадью 80 квадратных метров. Сгорела кровля.

В обоих случаях причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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