Два дома загорелись из-за короткого замыкания в Псковской области
В четверг, 13 августа, в Псковской области горели два жилых дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 8:10 пожар случился в деревне Черенка Великолукского района. В доме площадью 60 квадратных метров полностью сгорела кровля, веранда, в комнате огонь повредил стену. Сотрудники МЧС смогли спасти стоящие рядом жилой дом и три хозяйственные постройки.
В селе Славковичи Порховского района в 11:28 загорелся дом площадью 80 квадратных метров. Сгорела кровля.
В обоих случаях причиной пожара стало короткое замыкание проводки.