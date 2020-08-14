4 109 человек заболели коронавирусом в Псковской области

10:37, 14 августа 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заболели 4 109 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки в регионе коронавирусом заболели ещё 39 человек. Общее количество заражённых достигло 4 109, выздоровело 2 900, умерло 59.

Статистика по районам: Псков – 1283, Великие Луки – 811, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 184, Гдовский район – 81, Дедовичский район – 64, Дновский район – 105, Красногородский район – 40, Куньинский район –39, Локнянский район – 13, Невельский район – 142, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 92, Опочецкий район – 43, Островский район – 293, Палкинский район – 51, Печорский район – 46, Плюсский район – 100, Порховский район – 148, Псковский район – 346, Пустошкинский район – 24, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 28, Стругокрасненский район – 45, Усвятский район – 24.