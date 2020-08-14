Иммунитет к коронавирусу есть у 4,6% жителей Псковской области

11:02, 14 августа 2020, ПАИ

У 4,6% жителей Псковской области есть иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что запас тестов на коронавирус есть в обеих лабораториях.

«Сейчас не выполняется два пункта для перехода на третий этап – заболеваемость и коэффициент распространения инфекции», - добавил Нестерук.