Александр Нестерук предупредил псковичей о негативных последствиях отказа от масок

11:12, 14 августа 2020, ПАИ

Отказ от ношения масок сказывается негативно на статистике. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо обратить внимание жителей на ношение масок, проводить разъяснительную работу, - отметил Нестерук, добавив, что угроза распространения вируса никуда не ушла. – Ношение маски - это не только собственная защита, а уважение к другим».

Главный санитарный врач отметил, что следует носить маску в закрытых помещениях и в транспорте.