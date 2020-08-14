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Общество

Детей до 17 лет и беременных в Псковской области будут тестировать на COVID-19 бесплатно

Перечень категорий граждан, которых будут тестировать бесплатно, расширят, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, который проходит  14 августа.

Она отметила, что  при наличии респираторной инфекции  граждан в Псковской области будут бесплатно тестировать на коронавирус: детей и подростков до 17 лет, беременных независимо от срока беременности, людей старшего поколения. Тесты будет проводить лаборатория Центра СПИД.

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