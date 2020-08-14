Детей до 17 лет и беременных в Псковской области будут тестировать на COVID-19 бесплатно

11:16, 14 августа 2020, ПАИ

Перечень категорий граждан, которых будут тестировать бесплатно, расширят, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, который проходит 14 августа.

Она отметила, что при наличии респираторной инфекции граждан в Псковской области будут бесплатно тестировать на коронавирус: детей и подростков до 17 лет, беременных независимо от срока беременности, людей старшего поколения. Тесты будет проводить лаборатория Центра СПИД.