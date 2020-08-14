660 млн рублей выплатили семьям с детьми от 3 до 7 лет в Псковской области

11:21, 14 августа 2020, ПАИ

Семьям с детьми от 3 до 7 лет выплатили 660 млн рублей в Псковской области. Соответствующая информация была озвучена во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе были произведены выплаты в общем размере 660 млн рублей на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, продолжаются выплаты из маткапитала – этой выплатой воспользовались 2 079 многодетных семей. Всего было выплачено почти 40 млн рублей.

42 524 малоимущие семьи получили выплаты на общую сумму 425 240 рублей. Работникам социальных организаций также были произведены выплаты в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь. Всего было выплачено 14 млн 595 тысяч рублей.

Долгов по выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в регионе нет. Выплаты продолжают назначать.