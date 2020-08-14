Вадим Нэдик поздравил археологов с профессиональным праздником

11:25, 14 августа 2020, ПАИ

Вадим Нэдик, и. п. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, поздравил археологов с профессиональным праздником. «Этот праздник особенно важен в Псковской области, где каждая пядь земли связана с глубинными историями», - сказал он на пресс-конференции в Археологическом центре региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вадим Нэдик пожелал всем археологам Псковской области и России здоровья, успехов и знаковых находок и отметил, что находка археологов – долгожданна цель, когда в результате кропотливой работы специалисты обнаруживают следы древности, артефакты, которые могут стать основой для научных исследований.

Также руководитель профильного комитета обозначил основную проблему – строители, которые работают в Псковской области, не учитывают, на какой они работают земле. «Нужно добиться понимания от тех, кто занимается строительством, прокладкой путей коммуникации, чтобы они поняли, что эти работы ведутся не просто на целине, а то, что здесь каждый квадратный метр пропитан историей, и должно быть понимание, что нужно осторожно к этому подходить. Как только вы взяли какой-то инструмент и начали вторгаться в культурный слой, вы должны обратиться к археологам», - сказал спикер.

В заключение Вадим Нэдик зачитал поздравительный адрес от сотрудников комитета.