0
12:44
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
12:40
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году
12:08
Убийство XIII века в Островском районе «расследуют» археологи
12:02
День, который так (не) ждали — Анна Кузыченко о готовности к 1 сентября
11:54
В Псковской области разрешили работать кинотеатрам, бассейнам и театрам
11:25
Вадим Нэдик поздравил археологов с профессиональным праздником
11:16
Детей до 17 лет и беременных в Псковской области будут тестировать на COVID-19 бесплатно
Еще новости
Общество

Вадим Нэдик поздравил археологов с профессиональным праздником

Псковских археологов поздравили с профессиональным праздником. Фото Дарья Хваткова.

Вадим Нэдик, и. п. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, поздравил археологов с профессиональным праздником. «Этот праздник особенно важен в Псковской области, где каждая пядь земли связана с глубинными историями», - сказал он на пресс-конференции  в Археологическом центре региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вадим Нэдик пожелал всем археологам Псковской области и России здоровья, успехов и знаковых находок и отметил, что находка археологов – долгожданна цель, когда в результате кропотливой работы специалисты обнаруживают следы древности, артефакты, которые могут стать основой для научных исследований.

Также руководитель профильного комитета обозначил основную проблему – строители, которые работают в Псковской области, не учитывают, на какой они работают земле. «Нужно добиться понимания от тех, кто занимается строительством, прокладкой путей коммуникации, чтобы они поняли, что эти работы ведутся не просто на целине, а то, что здесь каждый квадратный метр пропитан историей, и должно быть понимание, что нужно осторожно к  этому подходить. Как только вы взяли какой-то инструмент и начали вторгаться в культурный слой, вы должны обратиться к археологам», - сказал спикер.
В заключение Вадим Нэдик зачитал поздравительный адрес от сотрудников комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году
14 августа 2020
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году
Убийство XIII века в Островском районе «расследуют» археологи
14 августа 2020
Убийство XIII века в Островском районе «расследуют» археологи
День, который так (не) ждали — Анна Кузыченко о готовности к 1 сентября
14 августа 2020
День, который так (не) ждали — Анна Кузыченко о готовности к 1 сентября
В Псковской области разрешили работать кинотеатрам, бассейнам и театрам
14 августа 2020
В Псковской области разрешили работать кинотеатрам, бассейнам и театрам
Вадим Нэдик поздравил археологов с профессиональным праздником
14 августа 2020
Вадим Нэдик поздравил археологов с профессиональным праздником
Детей до 17 лет и беременных в Псковской области будут тестировать на COVID-19 бесплатно
14 августа 2020
Детей до 17 лет и беременных в Псковской области будут тестировать на COVID-19 бесплатно
В Псковской области более 2 500 человек являются носителями коронавируса
14 августа 2020
В Псковской области более 2 500 человек являются носителями коронавируса
Маски в транспорте и в магазинах у псковичей будут проверять еженедельно
14 августа 2020
Маски в транспорте и в магазинах у псковичей будут проверять еженедельно

Идет загрузка...