В Псковской области выплаты безработным из-за коронавируса завершатся в сентябре

11:43, 14 августа 2020, ПАИ

В сентябре завершатся выплаты безработным в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В среднем ежедневно обращаются порядка 300 человек в июле, - отметил Сергей Аржаников. – Пособие получают 11 104 человека».

Общий объём средств по всем категориям – 313 700 человек. До конца года в Псковской области потребуется 236 млн рублей на выплаты.

Выплаты в размере 5 тысяч рублей также продолжают выплачивать. Такую меру поддержки получили 5 245 граждан.

«Временные меры поддержки будут до 1 октября, - отметил Сергей Аржаников. – Дальше все будет как прежде, до пандемии».