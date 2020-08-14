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Общество

В Псковской области разрешили работать кинотеатрам, бассейнам и театрам

Фото: Муслим Камалов

В Псковской области разрешили возобновить работу кинотеатрам, театрам и бассейнам, парковым аттракционам, филармонии, а также проводить массовые мероприятия численностью не более 30 человек с обязательным строгим исполнением всех требований и предписаний Роспотребнадзора. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом губернатор подчеркнул, что такое решение принимается не из-за того, что в регионе «все хорошо, можно снять маски, перчатки и спокойно передвигаться по городу, ездить в транспорте и посещать общепит».

«Мы это делаем для того, чтобы дать тем сферам экономики, которые длительное время были заморожены, тем предпринимателям, которые не имели возможности вести свою деятельность, тем людям, которые работают у этих предпринимателей и сейчас не в полной мере получают зарплату и многие из них уже задаются вопросом - оставаться там или искать себе какое-то другое место, работать. Это решение экономическое», - сказал Ведерников.

Глава региона обратился к жителям области и попросил тех людей, у которых «есть возможность все-таки не посещать без необходимости общественные места», этого не делать. «Те, у кого такая необходимость есть, это можно делать исключительно при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Будут сформированы комиссии, будут выезжать», - добавил Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на то, что начиная со следующей недели в регионе будут установлены одинаковые требования и для обычных граждан, и для собственников учреждений и организаций: «Если в магазине человек без маски, значит ответственность наступает и для этого гражданина, и для хозяина магазина».

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