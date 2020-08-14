Псковские энергетики предлагают потребителям воспользоваться онлайн-сервисами

11:57, 14 августа 2020, ПАИ

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Псковский филиал «Россети Северо-Запад» полностью перешёл на дистанционный формат взаимодействия с заявителями

Офисы по работе с потребителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» продолжают работу в дистанционном формате. Онлайн-сервисы убедительно подтвердили свою эффективность во время ограничений, связанных с пандемией: количество обращений на интерактивные сервисы увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая популярная услуга – подача заявки на технологическое присоединение к электросетям. С 1 июля 2020 года вся работа с заявителями-физлицами, осуществляющими технологическое присоединение с мощностью до 15 кВт, и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологическое присоединение по 2 и 3 категории надежности с мощностью до 150 кВт, теперь ведётся исключительно через онлайн-сервисы. Все онлайн-услуги оказываются с соблюдением сроков и стандартов качества обслуживания, принятых в компании «Россети Северо-Запад».

Всю информацию можно получить на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/, где налажена система обратной связи.

Также для потребителей Псковской области действует единый многоканальный телефонный номер контактного центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный круглосуточно).