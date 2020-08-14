Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году

12:40, 14 августа 2020, ПАИ

В этом году в Пскове не наблюдается ажиотажа вокруг устройства в школу и детские сады. Об этом заявила руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анны Кузыченко, спокойная ситуация не связана с пандемией коронавируса. «Мы надеемся на привычный образ жизни, возвращаемся к очному режиму работы. За лето в Пскове появилось 883 ясельных места, это в два раза больше, чем в предыдущем году. «На подходе 140 детей в возрасте 1,5 лет», - подчеркнула Кузыченко.

Гостья также рассказала, что два новых детских сада на 270 мест позволили в этому году спокойно распределить детей, которые достигли трехлетнего возраста, в очереди находятся 86 детей в возрасте трех лет, но 30 родителей пока отказались идти, остальные — встали в очередь. К 1 сентября, как отметила Кузыченко, они получат места.