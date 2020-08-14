0
15:28
Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
14:21
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14:02
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
13:24
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
13:05
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
12:57
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
12:44
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
Еще новости
Общество

Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году

В этом году в Пскове не наблюдается ажиотажа вокруг устройства в школу и детские сады. Об этом заявила руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анны Кузыченко, спокойная ситуация не связана с пандемией коронавируса. «Мы надеемся на привычный образ жизни, возвращаемся к очному режиму работы. За лето в Пскове появилось 883 ясельных места, это в два раза больше, чем в предыдущем году. «На подходе 140 детей в возрасте 1,5 лет», - подчеркнула Кузыченко.  

Гостья  также рассказала, что два новых детских сада на 270 мест позволили в этому году спокойно распределить детей, которые достигли трехлетнего возраста, в очереди находятся 86 детей в возрасте трех лет, но 30 родителей пока отказались идти, остальные — встали в очередь. К 1 сентября, как отметила Кузыченко, они получат места.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
14 августа 2020
Перед началом учебного года в Великих Луках поверяют безопасность школ
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14 августа 2020
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
14 августа 2020
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
14 августа 2020
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
14 августа 2020
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
14 августа 2020
Найденную под проезжей частью на улице Леона Поземского постройку закопали
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
14 августа 2020
Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году
14 августа 2020
Около 900 ясельных мест появилось в Пскове в этом году

Идет загрузка...