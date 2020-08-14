Школы и детские сады Пскова будут работать с ограничениями до 1 января

12:44, 14 августа 2020, ПАИ

До 1 января 2021 года образовательные учреждения Пскова будут работать с ограничениями. Об этом заявила руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

По ее словам, это связано с тем, что «дети вернутся из разных точек страны». При этом Кузыченко подчеркнула, что родители обязаны будут следить за состоянием детей перед 1 сентября, и если будет малейший признак респираторного заболевания, то ни в какое образовательное учреждение ребенок не будет допущен.

«На каждом входе в школу и сад будет стоять администратор, который будет осуществлять термометрию, санитайзеры будут на входе, нужно будет продезинфицировать руки, только после этого можно зайти», - рассказала Кузыченко.

По ее словам, в псковских школах и детских садах находится 32 тысячи детей, за которых сотрудники несут ответственность.

«Это будет сложно, непросто, учитывая переполненность заведений. Если все будут соблюдать алгоритм — все получится», - заключила Анна Кузыченко.