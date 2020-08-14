Анна Кузыченко рассказала, как будет организован учебный процесс в псковских школах

12:31, 14 августа 2020, ПАИ

О том, как будет организован учебный процесс в псковских школах, рассказала руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

«1 сентября будет в усеченном формате, под звуки музыки торжественно дети пройдут по кабинетам», - рассказала Анна Кузыченко.

Во всех учреждениях будут разделены потоки детей – некоторые классы будут приходить в школу раньше, а некоторые – позже.

«Теперь пожарные выходы открыты как выходы для разделения потоков детей», - добавила спикер.

По словам Анны Кузыченко, нагрузка на педагогический коллектив возрастёт, поскольку учитель должен будет ходить на уроки к каждому классу.

«Пересечение детей всё равно будет, в столовой или на перемене, - добавила Кузыченко. – В некоторых школах уже раздвинули столы в столовых для соблюдения социальной дистанции».