Анна Кузыченко считает, что в школах необходимо увеличить количество техперсонала

12:45, 14 августа 2020, ПАИ

В школах Пскова необходимо увеличить количество технического персонала. Такое мнение высказала руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

По ее словам, после учеников в классах должна проводиться дезинфекция, а уборщицы «вряд ли смогут исполнить санитарные правила, учитывая ту зарплату, которую они получают». Анна Кузыченко заверила, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

Кроме того, Кузыченко заявила, что пока никакого официального приказа, рекомендации или постановления о режиме работы школ и детских садов не было. «У нас есть инструкции, как обеспечить безопасность с учетом ситуации», - сказала она.

«Те средства и силы, которые мы прикладываем, свидетельствуют о том, что мы хотим и готовы работать в очном режиме максимально долго. Нужно соблюдать требования всем — учителям, родителям, ученикам. Это позволит остаться в школах и дошкольных учреждениях», - резюмировала Кузыченко.