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Общество

Псковские школы готовы обеспечить горячим питанием младших школьников

Горячим питанием младших школьников готовы обеспечить псковские школы. Об этом рассказала руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

«Официального документа, где прописаны лимиты и стоимость питания, мы пока не видели, - рассказала Анна Кузыченко. – Всего по России к обеспечению детей горячим питанием готовы 58 регионов».

Псковская область, по словам спикера, показала свою состоятельность.

«У нас не было программы реформации пищеблоков, - отметила Анна Кузыченко. – Все школьные пищеблоки имеют износ, а также в столовых мало посадочных мест для детей».

По словам Анны Кузыченко, были предприняты все меры, и теперь регион ждёт цифры – стоимость обеда или горячего завтрака.

Псковской инженерно-лингвистическая гимназии предприниматель помог и создал дополнительные места в столовой, обустроив новую обеденную зону для детей начальной школы.

В школе №11 отказались от мастерских и перенесли их для того, чтобы расширить маленький пищеблок. На эти цели муниципалитет выделил порядка 600 тысяч рублей.

В школе №13 продолжаются ремонтные работы – там вместо гардероба появится второй зал для столовой. В школе №9 проводят работы по ремонту и замене вентиляции.

«Мы ищем варианты, как обустроить жизнь в новых обстоятельствах», - отметила Кузыченко.

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