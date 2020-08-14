В Пскове проверили доступность объектов для маломобильных групп населения

12:54, 14 августа 2020, ПАИ

Доступность объектов для маломобильных групп населения проверили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковской области в рамках партпроекта активно работает областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Об этом рассказала региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат регионального парламента, председатель областной организации «ВОИ» Марина Борисенкова.

«Проведен мониторинг пешеходной зоны Пскова, которая проходила реконструкцию в 2020 году, – Рижский проспект, улица Народная, сквер 60-летия Октября. Прошли люди с инвалидностью на колясках – нареканий нет. Предусмотрены удобные съезды для колясок на переходах, порадовала ширина пешеходной зоны и использование пониженных бордюрных камней, что соответствует СПИПам; для инвалидов с нарушением зрения на бордюрных камнях имеются направляющие. Также были проведены спортивные мероприятия для людей с инвалидностью. В их числе - первый региональный фестиваль спортивных настольных игр народов мира. Кроме того, в рамках партпроекта были рассмотрены проектные решения по вновь строящимся и реконструируемым объектам на территории Псковской области – муниципальные учреждения, образовательные (детсады и школы), общественные территории и спортивные объекты, в том числе стадион «Машиностроитель» и парк «Россия – моя история». Проведен мониторинг объектов культурного наследия. В их числе недавно сданный объект – Двор Постникова. Этот объект доступный, в нем имеется инфраструктура для маломобильных групп населения. В Приказных палатах Псковского кремля предусмотрена возможность посетить первый этаж – там установлен хороший пандус, а высота витрин позволяет рассмотреть экспонаты посетителю в инвалидной коляске», - отметила Борисенкова.

При этом в Изборске центральный вход в крепость недоступен для людей с ограниченными возможностями в связи с сохранением исторического облика. На коляске по брусчатке передвигаться сложно, добавила Марина Борисенкова, подчеркнув, что мероприятий было запланировано много, но в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, многие не реализованы и перенесены на второе полугодие.