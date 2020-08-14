«Единая Россия» о поборах с родителей на закупку рециркуляторов: Такая практика недопустима

13:04, 14 августа 2020, ПАИ

В «Единой России» прокомментировали поборы с родителей на закупку рециркуляторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Ранее установить такие устройства к началу учебного года предписал Роспотребнадзор.

«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — заявила Алена Аршинова.

Координатор партпроекта рассказала, что родители напрямую жаловались ей в соцсетях на эти «нововведения». В частности, случаи уже зафиксированы в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае — в этих регионах с родителей «требовали» от 500 до 700 рублей на закупку оборудования.

«Мы проверяли каждый случай — действительно, информация подтвердилась.

Повторюсь, это недопустимо, и этот вопрос нужно решать оперативно. Со своей стороны, «Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета. Партия также будет фиксировать все обращения от родителей, если такие случаи будут повторяться, и реагировать на каждое из них», — подчеркнула депутат.

Как отметил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, ряд подобных жалоб от родителей поступил на горячие линии ведомства. «Вместе мы проверяем информацию на местах. При подтверждении новых случаев оперативно будут предприняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ», — заверил замминистра.

Он напомнил регионам о персональной ответственности за подобные факты. «Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», — подчеркнул Дмитрий Глушко.