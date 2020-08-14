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Общество

22 тонны нидерландского пищевого белка благополучно пересекли границу в Себежском районе

12 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе РФ в Себежском районе специалисты территориального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 22 тонн альбумина, страной-производителем которого являются Нидерланды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партию пищевого белка везли из Латвии в адрес индивидуального предпринимателя в Тамбовской области для хранения и дальнейшей реализации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы установили выполнение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

После проведения всех необходимых мероприятий продукция животного происхождения была разрешена к ввозу.

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