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Общество

Денис Маханьков: Кирха Святого Петра в Печорах — лучшее место для прослушивания органной музыки

«Люди едут охотно, он [орган — ПАИ] привлекает, поскольку уникальный, хороший. Органисты хотят играть не только, чтобы выступить для слушателей, но и приобрести уникальный опыт для себя. Положа руку на сердце, скажем, что это одно из лучших мест, где можно и исполнять, и слушать органную музыку максимально правдиво и органично», - заявил молодой органист лютеранской кирхи Святого Петра в Печорах Денис Маханьков в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

По его словам, музыкальные сезоны сформированы и появляется очередь уже на третий сезон. В начале 2020 года уже была договоренность, график был создан, но пандемия помешала и сезон так и не открылся.

Кроме того, Денис Маханьков рассказал, что есть понятие, кто хочет и может выступать в следующем сезоне, идет запись уже на 2022 год. Из-за пандемии в этом сезоне концертов не было, их заменили экскурсиями. Сейчас организуется и проходит по четыре экскурсии в день.

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