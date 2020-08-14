Концепцию развития сквера на перекрестке улицы Советской и Рижского проспекта разработают до конца года

14:27, 14 августа 2020, ПАИ

В рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов до конца 2020 года будут разработаны концепции развития двух территорий в Пскове — сквер на перекрестке ул. Советской и Рижского проспекта (сквер с гномами у кондитерской «Французская булочная») и сквер вокруг кинотеатра «Октябрь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства. В ходе реализации проекта представители муниципальной власти получат теоретические навыки о планировании городского пространства, оживлении депрессивных территорий и развитии туризма.

Партнерами проекта являются городская дума города Резекне и Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.