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За угон двух автомобилей осудили жителя Куньинского района

Жителя Куньинского района осудили за угон двух автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Кунья.

3 января текущего года ночью мужчина угнал припаркованный на улице Нелидовской в Великих Луках автомобиль, чтобы доехать до Куньинского района. Через незапертую дверь обвиняемый проник в салон и уехал из Великих Лук в Куньинский район.

Этот же мужчина 10 апреля 2020 года ночью угнал автомобиль из гаража, расположенного в деревне Ущицы Куньинского района.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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