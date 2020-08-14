11 тонн чая прошли контроль на псковской границе

15:05, 14 августа 2020, ПАИ

На границе в Псковской области контроль прошли 11 тонн чая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

11 августа на российско-латвийской границе России в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области был проведён карантинный фитосанитарный досмотр 11 тонн чёрного, зелёного чая и мате.

Растительная продукция следовала из Литвы в адрес фирмы Санкт-Петербурга, занимающейся розничной торговлей чаем, кофе и какао.

В результате нарушений выявлено не было, весь товар разрешён к ввозу в адрес получателя.