Отремонтированная улица Поземского должна быть доступной для маломобильных граждан — псковский губернатор

16:33, 14 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал оперативно разобраться в ситуации с обеспечением доступной городской среды при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове, передает с совещания по доступной городской среде в администрации региона 14 августа корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Всероссийского общества инвалидов в Псковской области Марина Борисенкова рассказала, что на улице Поземского работы идут с нарушением нормативов. «Чаще всего мы находим компромисс на стадии проектирования, тогда объект получается более доступным и менее дорогим, потому что переделывать обычно сложнее, чем сразу сделать, как надо», - сказала она.

Представитель подрядной организации отметил, что на объекте на улице Поземского можно внести изменения, поскольку работы еще не завершены. По его мнению, нужно детально погрузиться в проект и внести изменения.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на улице Поземского нужно понизить уровень бордюрного камня, если проектом предусмотрен более высокий уровень, то отремонтировать.

«В рамках доступной среды выделяются средства, мы стараемся предусматривать везде, но важно понимать на конкретных примерах, где и что недорабатываем», - сказал губернатор.