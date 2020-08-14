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Общество

Арест автомобилей побудил жителя Псковского района оплатить 165 тысяч рублей долга

Житель Псковского района после ареста автомобилей оплатил 165 тысяч рублей долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП по Псковской области.

В отношении жителя деревни Соловьи Псковского района находилось четыре производства о взыскании 165 тысяч рублей долга в пользу юридического лица и налоговых органов.

В рамках исполнительного производства судебный пристав применил к гражданину полный комплекс мер принудительного исполнения. Результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении движимого имущества гражданина. Выяснилось, что у должника имеется в собственности два автомобиля. Транспортные средства попали под запрет судебного пристава.

Это поспособствовало незамедлительному возврату долга.

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