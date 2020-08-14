250 кг риса передали активисты в псковскую зоозащитную организацию «Шанс»

17:29, 14 августа 2020, ПАИ

В псковскую зоозащитную организацию «Шанс» активисты передали 250 кг риса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники конкурса «Любимые питомцы Пскова» присоединились к акции «Лучший друг», объявленной сторонниками «Единой России».

Член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Сергей Мусиенко вместе с активистами партии передал 250 кг риса зооприюту «Шанс».

Инициатором идеи выступило новостное сообщество в соцсети Вконтакте «Говорит Псков», которое с 14 июля по 9 августа проводило конкурс «Любимые питомцы Пскова». Согласно условиям, любой желающий мог разместить в конкурсный альбом фото домашнего животного.

В конкурсе приняли участие около 800 жителей Пскова и области. Два йоркширских терьера, занявших первое место, набрали больше всего откликов на фотографии (722 отметки «мне нравится») и выиграли 20 кг корма. Второе место заняла собачка Филя (578 отметок «мне нравится»), ей отправили 10 кг корма. Бронзовый призер (533 «мне нравится») получил 10 кг корма.

Помимо призов для четвероногих участникам конкурса была возможность помочь приюту для бездомных собак «Шанс». Необходимо было сделать репост конкурсной записи, за который организаторы начисляли по 5 рублей, а после подведения итогов умножили получившуюся сумму в 5 раз. Репост сделали 477 человек, умножив эту сумму вышло - 2385 рублей.

Партнером конкурса выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Они посчитали получившуюся сумму маленькой, и увеличили её до 10 тысяч рублей. На эти деньги, по согласованию с руководством приюта, было закуплено 250 кг риса.

«Радует, что жители нашего города не безразличны к судьбе бездомных животных и активно участвуют в конкурсах. Партия, во главе с секретарем регионального отделения Александром Николаевичем Козловским всесторонне поддерживают такую инициативу. Являясь хозяином двух прекрасных собак, Александр Николаевич, не мог не оказать содействие в помощи приюту, и поучаствовал личными средствами, поддержав конкурс и добрую инициативу организаторов», - рассказал Сергей Мусиенко.

В зоозащитной организации «Шанс» содержится 171 собака, по словам сотрудника организации, посильная помощь всегда нужна, ведь такое большое количество питомцев нуждается в постоянном питании и уходе.