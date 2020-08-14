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Общество

До пяти лет тюрьмы грозит друзьям из Красногородска за кражи из гаражей

В Красногородске перед судом предстанут три молодых человека из-за нескольких краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

По предварительным данным, три друга договорились пробраться в гаражи и украсть оттуда имущество. Пока один из них отвёз украденное на продажу, оставшиеся залезли ещё в одно помещение.

Прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд уголовное дело. Товарищей обвиняют в хищении имущества группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ). До пяти лет лишения свободы грозит жителям Красногородска.

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