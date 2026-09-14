Обеспечение прозрачности и доступности избирательной кампании обсудили Игорь Сопов и Дмитрий Шахов

19:47, 14 сентября 2026, ПАИ

Рабочая встреча председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова прошла сегодня, 14 сентября. Главной темой обсуждения стало обеспечение доступности и прозрачности предстоящей избирательной кампании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В ходе диалога стороны выделили два ключевых направления работы. Первое – разнообразие форм голосования: участники встречи обсудили, как предоставить каждому жителю региона удобный способ реализовать избирательное право. В частности, речь шла о голосовании по месту нахождения, о дистанционном голосовании и о возможности отдать свой голос на дому.

Второе направление – цифровизация избирательных процессов. Особое внимание было уделено внедрению современных цифровых сервисов, призванных сделать процедуру голосования более понятной, быстрой и безопасной.

«Такая совместная работа избиркома и аппарата омбудсмена – важный шаг к тому, чтобы выборы прошли открыто, а участие в них было максимально комфортным для каждого жителя Псковской области», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.