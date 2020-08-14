Простуда может защитить от коронавируса

20:43, 14 августа 2020, ПАИ

У пациентов, перенёсших простуду, могут появляться антитела, защищающие от новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

SARS-CoV-2 – седьмой штамм коронавируса, инфицирующий человека. Четыре из них вызывают простуду, ещё два – тяжёлый острый респираторный синдром.

В 2003 году жильцы и работники канадского дома престарелых заболели SARS. Антитела к «простудному» коронавирусу дали ложноположительный результат. Кроме того, итальянские учёные обнаружили в образцах крови, взятых до появления COVID-19, антитела, реагирующие на этот коронавирус. В связи с этим учёные предполагают, что, переболев коронавирусной простудой, человек получает частичную защиту от COVID-19.

В то же самое время иммунолог Стивен Кисслер из Кембриджского университета писал, что сегодня мало доказательств перекрёстной защиты между всеми коронавирусами, так что точно сказать, защищают ли более лёгкие коронавирусные инфекции от тяжёлых, пока нельзя.