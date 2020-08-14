0
21:41
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года
21:33
Названа причина запрета на батуты в Псковской области
21:05
Кинотеатры, театры и бассейны в Псковской области возобновляют работу
20:50
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:58
Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской
19:19
Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
18:56
Как записаться на вакцинацию от гриппа в Пскове
Еще новости
Общество

Рост заболеваемости ОРВИ и некоронавирусной пневмонии зафиксировали в Москве

Рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией зафиксирован в столице, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Мэр Москвы отметил, что сочетание сезонных простудных заболеваний и коронавирусной инфекции «ничего хорошего не даст», поэтому россиянам нужно прививаться от гриппа как можно раньше.

По словам Собянина, вакцинацию в этом сезоне нужно начать раньше обычного и провести в больших масштабах. Мэр Москвы порекомендовал жителям столицы сделать прививку от коронавируса и подчеркнул, что это добровольная мера, принуждать к ней никого не будут. 

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина прошла клинические испытания ещё в июне-июле. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года
14 августа 2020
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года
Названа причина запрета на батуты в Псковской области
14 августа 2020
Названа причина запрета на батуты в Псковской области
Кинотеатры, театры и бассейны в Псковской области возобновляют работу
14 августа 2020
Кинотеатры, театры и бассейны в Псковской области возобновляют работу
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
14 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской
14 августа 2020
Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской
Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
14 августа 2020
Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта 1
Как записаться на вакцинацию от гриппа в Пскове
14 августа 2020
Как записаться на вакцинацию от гриппа в Пскове
Рецептом «идрицкого ассорти» поделился солист группы «Бахыт-Компот»
14 августа 2020
Рецептом «идрицкого ассорти» поделился солист группы «Бахыт-Компот»

Идет загрузка...