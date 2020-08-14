Рост заболеваемости ОРВИ и некоронавирусной пневмонии зафиксировали в Москве

22:07, 14 августа 2020, ПАИ

Рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией зафиксирован в столице, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Мэр Москвы отметил, что сочетание сезонных простудных заболеваний и коронавирусной инфекции «ничего хорошего не даст», поэтому россиянам нужно прививаться от гриппа как можно раньше.

По словам Собянина, вакцинацию в этом сезоне нужно начать раньше обычного и провести в больших масштабах. Мэр Москвы порекомендовал жителям столицы сделать прививку от коронавируса и подчеркнул, что это добровольная мера, принуждать к ней никого не будут.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина прошла клинические испытания ещё в июне-июле.