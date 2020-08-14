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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 21 млн человек

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире 14 августа превысило 21 млн человек, сообщает ТАСС.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заражённых COVID-19 сейчас составляет 21 010 700 человек. Скончалось 761 260 пациентов с подтверждённым диагнозом, выздоровело 13 047 560. 

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (5 280 315) и Бразилии (3 224 876).

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число случаев заражения – 912 823, выздоровели 722 964 человека, умерло 15 498.

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