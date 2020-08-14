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Общество

Умерла певица Валентина Легкоступова

Умерла эстрадная певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила её дочь Анетта Бриль в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Валентина Легкоступова – заслуженная артистка России, дебютировавшая в 1985 году. Наибольшую известность ей принесла песня «Ягода-малина», которая впервые прозвучала в программе «Голубой огонёк» в 1987 году. К концу 80-х певица давала по 120 концертов в месяц. 

Как сообщает РИА «Новости», Легкоступову госпитализировали в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения и с гематомами по всему телу. По предварительной версии, она ударилась о пол в ванной при падении. Врачи боролись за жизнь Валентины, но поделать ничего не смогли. 

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