Умерла певица Валентина Легкоступова

23:54, 14 августа 2020, ПАИ

Умерла эстрадная певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила её дочь Анетта Бриль в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Валентина Легкоступова – заслуженная артистка России, дебютировавшая в 1985 году. Наибольшую известность ей принесла песня «Ягода-малина», которая впервые прозвучала в программе «Голубой огонёк» в 1987 году. К концу 80-х певица давала по 120 концертов в месяц.

Как сообщает РИА «Новости», Легкоступову госпитализировали в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения и с гематомами по всему телу. По предварительной версии, она ударилась о пол в ванной при падении. Врачи боролись за жизнь Валентины, но поделать ничего не смогли.