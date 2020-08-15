Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

10:31, 15 августа 2020, ПАИ

За последние сутки в России выявили 5 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах, в том числе выявлено 1 351 (26,7 %) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по коронавирусу по СЗФО.

За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев, за весь период умерло 15 тыс. 617 человек.

Кроме того, сообщается, что за сутки 6 тыс. 447 человек выздоровели. За весь период в России выписано в связи с выздоровлением 729 411 человек.