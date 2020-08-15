0
12:07
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:56
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
11:50
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
10:17
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
09:47
Telegram запустил видеозвонки
23:54
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
23:24
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
Еще новости
Общество

Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявили 5 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах, в том числе выявлено 1 351 (26,7 %) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по коронавирусу по СЗФО. 

За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев, за весь период умерло 15 тыс. 617 человек. 

Кроме того, сообщается, что за сутки 6 тыс. 447 человек выздоровели. За весь период в России выписано в связи с выздоровлением 729 411 человек.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Названа причина запрета на батуты в Псковской области Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской О возможных новых очагах коронавируса предупредили в ВОЗ В Псковской области разрешили работать кинотеатрам, бассейнам и театрам В Псковской области выплаты безработным из-за коронавируса завершатся в сентябре Александр Нестерук предупредил псковичей о негативных последствиях отказа от масок В Псковской области более 2 500 человек являются носителями коронавируса Иммунитет к коронавирусу есть у 4,6% жителей Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 августа 2020
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
15 августа 2020
Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
15 августа 2020
Стефани Майер напишет ещё две книги о вампирах из «Сумерек»
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
15 августа 2020
Пропавшего в октябре прошлого года псковича разыскивает полиция
Telegram запустил видеозвонки
15 августа 2020
Telegram запустил видеозвонки
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
14 августа 2020
До +26 градусов будет в Псковской области 15 августа
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
14 августа 2020
Участники «Десантного взвода» совершили под Псковом десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года
14 августа 2020
Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года

Идет загрузка...