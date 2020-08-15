Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области число заразившихся коронавирусом достигло 4 143 человек, прирост за сутки составил 34. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
За сутки выздоровело ещё 28 человек, за весь период – 2 тыс. 928 человек. Умерло 59 человек за весь период пандемии. Проведено исследований – 72 891 (+805).
Статистика по районам:
Псков – 1 298
Великие Луки – 815
Бежаницкий район – 52
Великолукский район – 185
Гдовский район – 82
Дедовичский район – 64
Дновский район – 105
Красногородский район – 40
Куньинский район – 39
Локнянский район – 14
Невельский район – 143
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район – 93
Опочецкий район – 44
Островский район – 295
Палкинский район – 51
Печорский район – 47
Плюсский район – 100
Порховский район – 148
Псковский район – 351
Пустошкинский район – 25
Пушкиногорский район – 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 28
Стругокрасненский район – 45
Усвятский район – 24