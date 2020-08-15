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Общество

Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

В Псковской области число заразившихся коронавирусом достигло 4 143 человек, прирост за сутки составил 34. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

За сутки выздоровело ещё 28 человек, за весь период – 2 тыс. 928 человек. Умерло 59 человек за весь период пандемии. Проведено исследований – 72 891 (+805).

Статистика по районам:

Псков – 1 298                        

Великие Луки – 815

Бежаницкий район – 52

Великолукский район – 185

Гдовский район – 82

Дедовичский район – 64

Дновский район – 105

Красногородский район – 40

Куньинский район – 39

Локнянский район – 14

Невельский район – 143

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район – 93

Опочецкий район – 44

Островский район – 295

Палкинский район – 51

Печорский район – 47

Плюсский район – 100

Порховский район – 148

Псковский район – 351

Пустошкинский район – 25

Пушкиногорский район – 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 28

Стругокрасненский район – 45

Усвятский район – 24

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