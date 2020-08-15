Две бутылки виски пытался украсть мужчина из магазина в Новоржеве

12:59, 15 августа 2020, ПАИ

В Новоржеве мужчина пытался украсть две бутылки виски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 августа экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгаврдии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Германа сработала сигнализация.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали молодого человека, который пронес через кассовый узел две бутылки виски общей стоимость 1400 рублей, при этом, не заплатив за них.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции.