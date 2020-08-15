Месси может уйти из «Барселоны»

17:10, 15 августа 2020, ПАИ

Аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть клуб «Барселона». Об этом 15 августа сообщило издание El Partidazo de COPE со ссылкой на окружение спортсмена, пишет газета «Известия».

Вопрос об уходе аргентинца обострился после поражения «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8. Месси недоволен происходящим в клубе, кроме того, у него испортились отношения с руководством.

Футболист рассказал, что после сезона без трофеев клубу необходимы кадровые изменения как в руководстве, так и среди футболистов. Отмечается, что аргентинец может бесплатно покинуть «Барселону» уже в 2021 году.

Накануне в Лиссабоне «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Испанский клуб впервые в истории пропустил восемь голов в матче главного еврокубкового турнира.