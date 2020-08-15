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Общество

Чак Норрис: Я заставлю Лукашенко плакать

Актёр Чак Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить его плакать. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Я бы хотел сказать пару слов Саше, также известному как Саша-ноль-процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачет он. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», – заявил актёр.

На прошлой неделе в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства набрал 80,1 процента голосов, на втором месте – Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После оглашения результатов по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

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