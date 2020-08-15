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Двое детей и взрослый пострадали в аварии на перекрёстке Псков – Изборск

  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ
  • ДТП у Изборска
    Фото: ПАИ

 

Об этом с места события сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

На перекрёстке Псков – Изборск произошло столкновение автомобилей Volkswagen и «Газель». За ними двигался автомобиль Suzuki, водитель которого предпринял экстренное торможение.

В результате аварии пострадали три человека, двое из них – дети. Один из них госпитализирован, вопрос о состоянии остальных решается сейчас.

На месте происшествия работают ДПС, следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

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