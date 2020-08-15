Водитель мопеда пострадал сегодня в результате аварии на дороге Кунья – Ущицы

20:14, 15 августа 2020, ПАИ

Сегодня утром, в 10:00, на 11-м километре автодороги Кунья – Ущицы водитель мопеда 1967 года рождения из деревни Филипцево выбрал небезопасный скоростной режим и, не справившись с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения.

ОГИБДД сообщает, что в результате мужчина госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, лица, левой кисти».