Мужчина, сбивший девушку на Рижском проспекте в Пскове, совершил аварию на угнанном автомобиле
Корреспонденту ПАИ стали известны новые подробности происшествия.
Мужчина 1993 года рождения вышел из тюрьмы, угнал автомобиль у женщины и, двигаясь по Рижскому проспекту, сбил велосипедистку.
При этом открылся капот машины, водитель потерял видимость, но не остановился. Так он потерял управление на перекрёстке Рижского пр. и ул. Юбилейной и сбил мужчину, который шёл по тротуару.
Сейчас водитель задержан сотрудниками полиции, выясняются обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ПАИ опубликовало видео с места происшествия.