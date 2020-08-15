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Мужчина, сбивший девушку на Рижском проспекте в Пскове, совершил аварию на угнанном автомобиле

Фото ПАИ.

 

Корреспонденту ПАИ стали известны новые подробности происшествия.

Мужчина 1993 года рождения вышел из тюрьмы, угнал автомобиль у женщины и, двигаясь по Рижскому проспекту, сбил велосипедистку.

При этом открылся капот машины, водитель потерял видимость, но не остановился. Так он потерял управление на перекрёстке Рижского пр. и ул. Юбилейной и сбил мужчину, который шёл по тротуару.

Сейчас водитель задержан сотрудниками полиции, выясняются обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ПАИ опубликовало видео с места происшествия.

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