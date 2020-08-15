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Общество

Составить меню для бесплатных школьных завтраков и обедов теперь смогут родители

Фото с сайта pixabay.com.

 

Нужно лишь подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по разработке меню, сообщает ТАСС вслед за пресс-службой Минпросвещения РФ.

В министерстве рассказывают: все учащиеся младших классов получат горячую пищу, независимо от того в какую смену они учатся.

А возможность влиять на состав завтрака или обеда позволит формировать меню, учитывая нужды детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, тех, кому необходимо диетическое питание.

Инициатива станет полезной для регионов и по другой причине - школьные столовые смогут учесть национальные, конфессиональные и местные особенности питания.

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