Составить меню для бесплатных школьных завтраков и обедов теперь смогут родители

22:03, 15 августа 2020, ПАИ

Нужно лишь подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по разработке меню, сообщает ТАСС вслед за пресс-службой Минпросвещения РФ.

В министерстве рассказывают: все учащиеся младших классов получат горячую пищу, независимо от того в какую смену они учатся.

А возможность влиять на состав завтрака или обеда позволит формировать меню, учитывая нужды детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, тех, кому необходимо диетическое питание.

Инициатива станет полезной для регионов и по другой причине - школьные столовые смогут учесть национальные, конфессиональные и местные особенности питания.