Почему вакцина готова так быстро, рассказал глава центра имени Гамалеи

23:51, 15 августа 2020, ПАИ

На изготовление нужно несколько месяцев, заявил директор учреждения, создавшего прививку от COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на интервью «России-1».

Всё дело в генно-инженерных методах, благодаря которым прототипы вакцин появляются заблаговременно и хранятся в холодильниках, рассказал телеканалу Александр Гинцбург. Теперь их можно подготовить за месяц или меньший срок.

Первыми вакцину центра имени Гамалеи получат медработники и пожилые люди. Эффективность препарата оценят по результатам формирования популяционного иммунитета, передают «Известия».