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Общество

Почему вакцина готова так быстро, рассказал глава центра имени Гамалеи

Фото с сайта pixabay.com.

 

На изготовление нужно несколько месяцев, заявил директор учреждения, создавшего прививку от COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на интервью «России-1».

Всё дело в генно-инженерных методах, благодаря которым прототипы вакцин появляются заблаговременно и хранятся в холодильниках, рассказал телеканалу Александр Гинцбург. Теперь их можно подготовить за месяц или меньший срок.

Первыми вакцину центра имени Гамалеи получат медработники и пожилые люди. Эффективность препарата оценят по результатам формирования популяционного иммунитета, передают «Известия».

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