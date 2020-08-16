Скончался брат президента США Роберт Трамп

09:41, 16 августа 2020, ПАИ

Брат президента США Роберт Трамп умер 15 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«С тяжёлым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушёл из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нём будет всегда жить в моём сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», – заявил американский лидер.

В пятницу, 14 августа, Дональд Трамп приезжал в госпиталь в Нью-Йорке, чтобы навестить своего брата. Ранее сообщалось, что 71-летний Роберт Трамп был госпитализирован в связи с тяжёлым заболеванием.