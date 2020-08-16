Скончался брат президента США Роберт Трамп
Брат президента США Роберт Трамп умер 15 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп, пишет ТАСС.
«С тяжёлым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушёл из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нём будет всегда жить в моём сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», – заявил американский лидер.
В пятницу, 14 августа, Дональд Трамп приезжал в госпиталь в Нью-Йорке, чтобы навестить своего брата. Ранее сообщалось, что 71-летний Роберт Трамп был госпитализирован в связи с тяжёлым заболеванием.